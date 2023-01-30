Шмидт: «Мы не сможем удержать Фернандеса, если за него заплатят 120 миллионов евро»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт заявил, его клуб не сможет удержать полузащитника Энцо Фернандеса, если за аргентинца заплатят отступные в размере 120 миллионов евро. Напомним, «Челси» готов выложить эти деньги за 21-летнего хавбека, но в рассрочку, что пока не устраивает руководство «Бенфики».

«Мы не сможем удержать Фернандеса, если за него заплатят 120 миллионов евро. В данный момент сделка ещё не заключена. Посмотрим, что случится в следующие два дня», – заявил Шмидт на пресс-конференции.

Отмечается, что сам Энцо уже давно дал согласие на переход в «Челси» и согласовал условия контракта.