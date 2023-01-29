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«Бенфика» наградила Энцо Фернандеса двумя миллионами евро за преданность

29 Января 2023 • 01:04 Комментировать
Арока
...
Бенфика
1 9.50 X 5.40 2 1.30
01.02 00:15

После того, как Энцо Фернандес ярко показал себя на чемпионате мира, за ним началась настоящая охота - лондонский «Челси», чемпион мира по не оправдавшим себя трансферам, горел желанием выложить за игрока круглую сумму, чуть ли не до ста миллионов евро, были и другие заинтересованные в его услугах.

Но в итоге аргентинский нападающий отказал «Челси», чем польстил руководству своего нынешнего клуба - лиссабонской «Бенфики». И оно, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, решило вознаградить игрока за преданность особым бонусом в два миллиона евро.

Не так и плохо, согласитесь.

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Бенфика Энцо Фернандес
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