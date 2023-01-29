«Бенфика» наградила Энцо Фернандеса двумя миллионами евро за преданность

После того, как Энцо Фернандес ярко показал себя на чемпионате мира, за ним началась настоящая охота - лондонский «Челси», чемпион мира по не оправдавшим себя трансферам, горел желанием выложить за игрока круглую сумму, чуть ли не до ста миллионов евро, были и другие заинтересованные в его услугах.

Но в итоге аргентинский нападающий отказал «Челси», чем польстил руководству своего нынешнего клуба - лиссабонской «Бенфики». И оно, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, решило вознаградить игрока за преданность особым бонусом в два миллиона евро.

Не так и плохо, согласитесь.