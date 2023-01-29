Источник: Игрок «Бенфики» Конти перешёл в «Локомотив»

Защитник Херман Конти заключил трудовое соглашение с «Локомотивом».

Как сообщает «Чемпионат», 28-летний футболист перебрался из «Бенфики» в стан «железнодорожников». По информации источника, контракт между сторонами рассчитан на два с половиной года.

В 2022 году Конти играл на правах аренды за бразильский клуб «Америка Минейро», он принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет два миллиона евро.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.