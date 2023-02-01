«Челси» и «Бенфика» по-прежнему не согласовали трансфер Энцо Фернандеса

Главная сага последнего дня трансферного окна до сих пор не завершена.

Как стало известно несколькими часами ранее, «Челси» активно работает, чтобы успеть оформить сделку до закрытия январского окна, а сам 22-летний полузащитник настаивает на переходе и уже прошёл медицинское обследование. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, несмотря на все усилия, клубы по-прежнему не урегулировали некоторые детали многомилионной операции. Переговоры продолжаются, но до завершения трансферного периода остаются считанные часы.

Энцо Фернандес обойдётся «Челси» более чем в 120 млн евро. Стороны пытаются согласовать структуру выплат.