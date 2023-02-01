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«Челси» и «Бенфика» по-прежнему не согласовали трансфер Энцо Фернандеса

01 Февраля 2023 • 00:03 Комментировать
Арока
0:1
Бенфика
1 11.00 X 5.40 2 1.30
1-й тайм

Главная сага последнего дня трансферного окна до сих пор не завершена.

Как стало известно несколькими часами ранее, «Челси» активно работает, чтобы успеть оформить сделку до закрытия январского окна, а сам 22-летний полузащитник настаивает на переходе и уже прошёл медицинское обследование. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, несмотря на все усилия, клубы по-прежнему не урегулировали некоторые детали многомилионной операции. Переговоры продолжаются, но до завершения трансферного периода остаются считанные часы.

Энцо Фернандес обойдётся «Челси» более чем в 120 млн евро. Стороны пытаются согласовать структуру выплат.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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