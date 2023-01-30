«Челси» продвинулся в переговорах по Фернандесу

Лондонский «Челси» заметно продвинулся в переговорах по трансферу полузащитника Бенфики Энцо Фернандеса. По информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, у «пенсионеров» увеличились шансы провернуть сделку.

Если верить источнику, сделку помогает продвинуть агент футболиста Жорже Мендеш, который заинтересован в скором оформлении трансфера. Напомним, у «Челси» осталось 48 часов, чтобы убедить «Бенфику» заключить сделку на своих условиях.

Напомним, «Челси» готов заплатить 120 миллионов евро отступных, но не сразу, а несколькими траншами. «Бенфика» хотела бы получить деньги одним взносом.

Сам Энцо настаивает на том, что хочет перейти в «Челси» и вчера отправил «Бенфике» ещё один трансферный запрос.