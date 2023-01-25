«Фулхэм» арендует игрока «Арсенала»

«Фулхэм» близок к достижению соглашения по переходу защитника «Арсенала» Седрика Соареша на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, срок арендного соглашения будет рассчитан до конца нынешнего сезона, опция выкупа не предусмотрена. Отмечается, что в период аренды «Фулхэм» будет выплачивать 31-летнему португальцу зарплату.

В нынешнем сезоне Соареш провёл в составе «канониров» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 4 миллиона евро.

На данный момент «Фулхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 21 проведённом матче.