«Бавария» не собирается покупать Хаверца в январе

Мюнхенская «Бавария» в январское трансферное окно не собирается покупать у лондонского «Челси» нападающего Кая Хаверца. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, команда Юлиана Нагельсманна завершила свои дела на трансферном рынке.

Единственными зимними новичками «Баварии» стали защитник Дэйли Блинд и голкипер Янн Зоммер, который заменил в команде травмированного Мануэля Нойера. По сведениям источника, «красная машина» больше не планирует никаких трансферов.

К кандидатуре Хаверца «Бавария» может вернуться следующим летом. Немецкая команда готова предложить за нападающего около 60 миллионов евро. Напомним, Кай ранее выступал в Бундеслиге в составе леверкузенского «Байера».