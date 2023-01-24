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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» запросил у «Челси» более 110 млн евро за своего полузащитника

24 Января 2023 • 23:36 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Руководство «Брайтона» вновь дало понять «Челси», что полузащитник Мойсес Кайседо не продаётся.

На прошлой неделе «Брайтон» без раздумий отклонил официальное предложение лондонцев по 21-летнему хавбеку, но на этом попытки «синих» не прекратились. «Челси» попытался возобновить переговоры, однако в этот раз столкнулся с заоблачным ценником – около 114 млн евро, докладывает The Times. Владелец «чаек» твёрдо намерен сохранить одного из лидеров команды как минимум до конца сезона, поскольку считает текущий состав и без того ослабленным.

Мойсес Кайседо по разу отметился голом и ассистом в 18 поединках нынешнего розыгрыша АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 38 млн евро.

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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