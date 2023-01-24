«Брайтон» запросил у «Челси» более 110 млн евро за своего полузащитника

Руководство «Брайтона» вновь дало понять «Челси», что полузащитник Мойсес Кайседо не продаётся.

На прошлой неделе «Брайтон» без раздумий отклонил официальное предложение лондонцев по 21-летнему хавбеку, но на этом попытки «синих» не прекратились. «Челси» попытался возобновить переговоры, однако в этот раз столкнулся с заоблачным ценником – около 114 млн евро, докладывает The Times. Владелец «чаек» твёрдо намерен сохранить одного из лидеров команды как минимум до конца сезона, поскольку считает текущий состав и без того ослабленным.

Мойсес Кайседо по разу отметился голом и ассистом в 18 поединках нынешнего розыгрыша АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 38 млн евро.