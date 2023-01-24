«Челси» нацелился на двух футболистов «Эвертона»

Лондонский «Челси» интересуется двумя футболистами «Эвертона», который сейчас находится на дне турнирной таблицы в Английской премьер-лиге. По информации от The Telegraph, «пенсионеры» возобновили интерес к универсальному полузащитнику Энтони Гордона. Помимо этого, команда Грэма Поттера также хочет подписать опорного хавбека «ирисок» Амаду Онану.

Напомним, Гордон также способен сыграть на позиции правого защитника или вингера. Это делает футболиста вдвойне привлекательным для руководства «Челси», которое как раз до конца трансферного окна хочет усилиться правым фуллбеком и опорным полузащитником.

Летом «Эвертон» отказался отпускать 21-летнего Гордона в «Челси». Что касается Онана, Амаду выступает за «ирисок» всего полгода.