Главный тренер «Фулхэма» Силва — о «Челси»: «Мы будем готовы к их новым игрокам»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата Англии против «Челси».

По словам португальского тренера, «дачники» будут готовы к обновлённому составу «синих». Напомним, что в зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 330 миллионов евро.

«У них есть способность менять игровые схемы. Мы будем готовы к различным формациям, в которые они могут играть, и к их новым игрокам», — приводит слова Силвы «Фулхэм» в своих социальных сетях.

Матч «Челси» — «Фулхэм» состоится завтра, 3 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Фулхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, опережая 10-й «Челси» на два очка. При этом «синие» провели на один матч меньше своего соперника.