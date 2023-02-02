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Главный тренер «Фулхэма» Силва — о «Челси»: «Мы будем готовы к их новым игрокам»

02 Февраля 2023 • 18:05 Комментировать
Челси
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Фулхэм
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03.02 23:00

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата Англии против «Челси».

По словам португальского тренера, «дачники» будут готовы к обновлённому составу «синих». Напомним, что в зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 330 миллионов евро.

«У них есть способность менять игровые схемы. Мы будем готовы к различным формациям, в которые они могут играть, и к их новым игрокам», — приводит слова Силвы «Фулхэм» в своих социальных сетях.

Матч «Челси» — «Фулхэм» состоится завтра, 3 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Фулхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, опережая 10-й «Челси» на два очка. При этом «синие» провели на один матч меньше своего соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Марку Силва
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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