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Кайседо ещё может перейти в «Челси» до конца января

27 Января 2023 • 11:48 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо ещё может оказаться в лондонском «Челси» до конца трансферного окна. По информации от журналиста Саймона Филлипса, в последние дни января «пенсионеры» вновь попытаются приобрести 21-летнего эквадорца, которого оценивают в сумму свыше 100 миллионов евро.

До конца трансферного окна «Челси» хочет приобрести нового полузащитника и правого защитника. Приоритетными кандидатами для руководства являются как раз Кайседо и Мало Гюсто из французского «Лиона».

Сам Кайседо ранее не скрывал желания перейти в «Челси» вслед за своим бывшим тренером Грэмом Поттером. При этом «Брайтон» хотел бы сохранить Мойсеса хотя бы до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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