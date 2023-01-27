Кайседо ещё может перейти в «Челси» до конца января

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо ещё может оказаться в лондонском «Челси» до конца трансферного окна. По информации от журналиста Саймона Филлипса, в последние дни января «пенсионеры» вновь попытаются приобрести 21-летнего эквадорца, которого оценивают в сумму свыше 100 миллионов евро.

До конца трансферного окна «Челси» хочет приобрести нового полузащитника и правого защитника. Приоритетными кандидатами для руководства являются как раз Кайседо и Мало Гюсто из французского «Лиона».

Сам Кайседо ранее не скрывал желания перейти в «Челси» вслед за своим бывшим тренером Грэмом Поттером. При этом «Брайтон» хотел бы сохранить Мойсеса хотя бы до конца сезона.