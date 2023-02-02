Почему потраченные 330 миллионов евро не спасут сезон для «Челси»

«Челси» был невероятно активен на зимнем трансферном рынке. В январе на усиление своего состава лондонский клуб потратил почти 330 миллионов евро. На кого «пенсионеры» раскошелились, мы уже рассказывали. А теперь сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о том, сможет ли «Челси» спасти этот сезон за счёт огромных зимних затрат.

Следить за бурной деятельностью «Челси» на январском рынке было необычно. Европейские гранды редко используют зимнее окно для серьёзных перестроек своего состава. С одной стороны, понять руководителей «Челси» можно – команда находится в кризисе, о чём свидетельствует её нахождение на 10-й позиции в таблице Премьер-лиги. Одним из факторов, способствующих кризису, является постоянно переполненный лазарет. Словом, «Челси» нужны были новички, но, возможно, клубу прямо сейчас правильнее было бы использовать точечный подход.

Клубы зимой редко активничают на рынке не просто так. Средина сезона является максимально неудобным временем для усиления состава в тех лигах, где нет полноценной зимней паузы. Футболист приходит в новую команду прямо между матчами, и у него нет времени на раскачку, на адаптацию. Тренеру непросто вписать новичка в свою систему, ведь в условиях проведения двух игр в неделю даже полноценные тренировки являются проблемой. В ситуации с накопляющейся усталости важно хотя бы успеть восстановить игрока к следующему матчу, а о большем говорить сложно. Как правило, какие-то игровые связи, схемы и комбинации тренерами наигрываются в основном во время летней предсезонки. По ходу недели с двумя играми делать это непросто.

В последнее время график у «Челси» достаточно свободный, этому поспособствовали вылеты из кубковых турниров. Но дальше у Грэма Поттера нечасто будет возможность провести полноценный недельный цикл для подготовки к матчу. А значит – вписать новичков в игровую модель в обозримом будущем тренеру «Челси» будет проблематично. Плюс не стоит забывать, что футболистам важно не только понять систему игры своей новой команды, но и адаптироваться – к коллективу, к английскому футболу… Словом, футболистам нужно время. Особенно когда речь идёт о молодых игроках, а все новички «Челси» молодые. Самым опытным их них является 23-летний Жоау Фелиш. Причём он был не куплен, а арендован на остаток сезона.

Учитывая все факторы, вряд ли от зимних трансферов «Челси» стоит ожидать какого-то быстрого эффекта. Вложенные лондонцами 330 миллионов евро на новичков стоит рассматривать скорее как усиление на долгосрочную, а не краткосрочную перспективу. Молодые футболисты в ближайшие месяцы адаптируются, а потом, уже летом, их можно будет безболезненно вписать в команду по ходу предсезонки. Так что потраченные 330 миллионов евро точно не спасут сезон для «Челси». Чтобы улучшить положение дел в Премьер-лиге, клубу нужно рассчитывать на что-то большее, чем на деньги. Возможно, на тренерский талант Грэма Поттера?

Кстати, о Грэме Поттере. «Главному тренеру сложно контролировать «цели» и иметь список «своих» игроков. Хотя у меня есть мнение обо всём, я не тот парень, который сидит в комнате и всё решает», - сказал недавно рулевой «Челси».

Это высказывание не может не настораживать болельщиков «Челси». Когда тренер не согласовывает новичков для команды, создаётся не самая благоприятная рабочая обстановка. Есть ощущение, что путь Грэма Поттера на «Стэмфорд Бридж» окажется не долгим. Посмотрим, как получится на самом деле.

Александр Тихий