Поттер – об Энцо Фернандесе: «Нет сомнений насчёт него, он боец»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча АПЛ против «Фулхэма» высказался о самом дорогом трансфере футбола этой зимы – о приходе в клуб Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 млн евро.

«Он молод, ему обязательно нужно пройти адаптацию как к стране, так и к клубу. Но у меня нет сомнений по поводу него, я знаю его характер – он боец. И понимает как ему повезло. Он очень храбрый игрок, а ещё он готов постоянно учиться и становиться лучше», - цитирует Поттера пресс-служба «синих».

В эти минуты Фернандес дебютирует за «Челси». Следите за его выступлением в трансляции от портала Liveresult.ru.