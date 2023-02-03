«Челси» мог купить Софьяна Амрабата в последний день трансферного окна

Лондонский «Челси» в последний день трансферного окна мог пополнить свои ряды полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» обращались к «фиалкам» в дедлайн.

«Челси» опасался, что не сможет заполучить Энцо Фернандеса, поэтому обратился к «Фиорентине» по Амрабату, чтобы взять футболиста на правах аренды с опцией выкупа. Итальянский клуб согласился отпустить игрока только на постоянной основе, но требуемая сумма трансфера не устроила владельцев «Челси».

Напомним, Амрабат стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре, где его сборная Марокко дошла до полуфинала.