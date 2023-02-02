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Энцо Фернандес прокомментировал переход в «Челси»

02 Февраля 2023 • 00:13 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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03.02 23:00

Дорогостоящий новичок лондонского «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал свой переход в стан «синих».

«Я очень благодарен владельцам «Челси» за мой переход, ведь они сделали для этого всё возможное. Счастлив играть в лучшей лиге мира за эту команду, теперь я буду бороться за самые большие трофеи. Не могу дождаться дебюта», - цитирует Фернандеса пресс-служба «Челси».

Напомним, аргентинец Энцо Фернандес на чемпионате мира в Катаре стал лучшим молодым игроком турнира, а его сборная стала чемпионом мира. Переход Фернандеса стал самым дорогим трансфером в истории «синих», лондонский клуб отдал «Бенфике» за игрока 121 млн евро.

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Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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