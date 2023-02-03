Гвардиола – о трансферах «Челси»: «Удивительно, ведь этот клуб не принадлежит государству»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал деятельность лондонского «Челси» на зимнем трансферном рынке. Напомним, «пенсионеры» потратили 329 миллионов евро – это на 83 миллиона больше, чем все клубы из Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

«Не моё дело. Тем не менее, это удивительно, ведь этот клуб не принадлежит никакому государству. За последние пять лет мы выиграли 11 титулов, будучи одной из 5-6 команд с чистыми расходами в Английской премьер-лиге», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Сейчас «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата. Впереди «пенсионеров» ждёт ещё 18 туров.