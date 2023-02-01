«Челси» летом хочет подписать нового голкипера

Лондонский «Челси» намерен следующим летом усилиться новым голкипером. Об этом утверждает журналист Адам Ньюсон в социальных сетях. По информации от источника, руководство «пенсионеров» не доверяет нынешним вратарям команды в лице Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди.

Про конкретные имена пока не сообщается, но ранее «Челси» связывали с такими голкиперами, как Диогу Кошта и Джордан Пикфорд. Первый защищает цвета «Порту», а второй выступает за «Эвертон», который рискует вылететь в Чемпионшип в конце сезона.

«Челси» сейчас находится на десятом месте в Английской премьер-лиге. В зимнее трансферное окно команда потратила свыше 300 миллионов евро.