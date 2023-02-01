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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» летом хочет подписать нового голкипера

01 Февраля 2023 • 13:11 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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03.02 23:00

Лондонский «Челси» намерен следующим летом усилиться новым голкипером. Об этом утверждает журналист Адам Ньюсон в социальных сетях. По информации от источника, руководство «пенсионеров» не доверяет нынешним вратарям команды в лице Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди.

Про конкретные имена пока не сообщается, но ранее «Челси» связывали с такими голкиперами, как Диогу Кошта и Джордан Пикфорд. Первый защищает цвета «Порту», а второй выступает за «Эвертон», который рискует вылететь в Чемпионшип в конце сезона.

«Челси» сейчас находится на десятом месте в Английской премьер-лиге. В зимнее трансферное окно команда потратила свыше 300 миллионов евро.

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Челси трансферы футбола - лето 2023
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