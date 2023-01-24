«Челси» получит процент от будущей перепродажи Бакайоко

«Челси» согласился отпустить полузащитника Тьемуэ Бакайоко в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Как уже сообщалось ранее, сам футболист согласовал с клубом контракт до 2026 года с зарплатой в 3 млн евро в год. Согласно сведениям итальянских СМИ, сделка будет оформлена в четверг. «Челси» не получит компенсации за продажу 28-летнего хавбека, но сможет рассчитывать на процент от будущего трансфера игрока.

Напомним, что Тьемуэ Бакайоко в настоящий момент числится в аренде в «Милане», но уже в ближайшие часы, как ожидается, арендный договор будет аннулирован, чтобы футболист смог завершить переход в новый клуб.