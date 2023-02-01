Энцо Фернандес — об уходе из «Бенфики»: Спасибо клубу, я всегда буду хранить вас в сердце

Полузащитник Энцо Фернандес высказался после своего перехода из «Бенфики» в «Челси».

Хавбек написал в социальной сети, что благодарен всем за предоставленную возможность и совместную работу в «Бенфике», он поблагодарил всех сотрудников команды, всех коллег и руководство. Фернандес отметил, что «Бенфика» навсегда останется в его сердце.

Ранее стало известно, что 22-летний аргентинец перебрался в «Челси». Сумма трансфера составила 121 миллион евро. Трудовое соглашение между игроком и лондонским клубом рассчитано до 2031 года.

В текущем сезоне на счету Фернандеса 4 мяча и 7 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.