Канте надеется вернуться в строй до конца февраля

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте рассчитывает вернуться в строй до конца февраля. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По информации от источника, восстановление полузащитника может занять меньше, чем предполагалось. Ранее ходили слухи, что Н’Голо в лучшем случае вернётся в строй в марте. Напомним, француз в нынешней кампании провёл всего два матча в Английской премьер-лиге на старте сезона, после чего получил серьёзную травму.

Контракт Канте с «Челси» заканчивается в конце нынешнего сезона, но все стороны уверены, что в скором времени соглашение будет обновлено. 31-летний француз ранее находился в шорт-листе каталонской «Барселоны».