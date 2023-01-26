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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте надеется вернуться в строй до конца февраля

26 Января 2023 • 15:01 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте рассчитывает вернуться в строй до конца февраля. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По информации от источника, восстановление полузащитника может занять меньше, чем предполагалось. Ранее ходили слухи, что Н’Голо в лучшем случае вернётся в строй в марте. Напомним, француз в нынешней кампании провёл всего два матча в Английской премьер-лиге на старте сезона, после чего получил серьёзную травму.

Контракт Канте с «Челси» заканчивается в конце нынешнего сезона, но все стороны уверены, что в скором времени соглашение будет обновлено. 31-летний француз ранее находился в шорт-листе каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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