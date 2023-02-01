Жоржиньо: «Артета уже пытался подписать меня в прошлом»

Новичок лондонского «Арсенала» Жоржиньо прокомментировал свой переход из «Челси».

«Канониры» оформили трансфер 31-летнего полузащитника в последний день зимнего окна. «Челси» заработал на продаже итальянца около 13,6 млн евро.

«Мне известно, что Микель Артета несколько раз пытался провернуть моё подписание в прошлом – сделать это не удавалось не из-за моего нежелания, а по другим причинам. Учитывая это, разумеется, тренер сыграл важную роль в моём решении перейти в «Арсенал».

Честно говоря, я не могу дождаться, когда смогу сыграть за новую команду. Я очень мотивирован этим вызовом. Всё произошло быстро и неожиданно, я был рад воспользоваться возникшей возможностью», – цитирует Sky Sports Жоржиньо.