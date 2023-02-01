Седрик Соареш проходит медосмотр в «Фулхэме»

Португальский защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш готовится к переходу в «Фулхэм» в рамках аренды. В эти часы игрок проходит медосмотр, вещает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний португалец – нерегулярный игрок в команде Микеля Артеты, в текущем сезоне он вышел на поле лишь четыре раза во всех турнирах, ни голами, ни голевыми передачами он не отмечался.

В «Арсенале» Соареш находится с лета 2020 года, его соглашение с «канонирами» длится до конца следующего сезона.

Напомним, ранее «Арсенал» объявил о переходе Жоржиньо из «Челси».