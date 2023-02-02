Мадуэке: «Энцо Фернандес привнесёт в «Челси» менталитет победителя»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке прокомментировал переход в команду полузащитника Энцо Фернандеса из лиссабонской «Бенфики». Напомним, аргентинец стоимостью в 120 миллионов евро стал самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги.

«Энцо привнесёт в «Челси» менталитет победителя, я думаю, это бесценно. Мне не терпится встретиться с ним», – цитирует Мадуэке официальный сайт «Челси».

Фернандес может дебютировать за «Челси» уже в завтрашнем матче Английской премьер-лиги против «Фулхэма», который состоится на «Стэмфорд Бридж».

В чемпионате Португалии Энцо отметился одним голом и пятью результативными передачами.