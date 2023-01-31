«МЮ» лидирует в борьбе за Забитцера

«Манчестер Юнайтед» – главный претендент на полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

Об интересе «красных дьяволов» к 28-летнему австрийцу стало известно сегодня, также в его услугах заинтересован «Челси». Согласно обновлённым данным от инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» вырвался вперёд в гонке за хавбеком «Баварии». «Челси» всё ещё может подписать игрока, но шансы «синих» сейчас невелики. Сам Забитцер уже готовится к вылету из Германии.

В активе футболиста сборной Австрии один забитый мяч и одна результативная передача в 24 матчах за «Баварию» в нынешнем сезоне.