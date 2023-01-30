«Фулхэм» расторгнет контракт с Онома

Полузащитник «Фулхэма» Джошуа Онома в ближайшее время покинет расположение клуба.

Как сообщает Sky Sports, «дачники» ведут переговоры с 25-летним хавбеком о прекращении сотрудничества. Отмечается, что на игрока претендуют несколько клубов Английской премьер-лиги.

В сезоне-2022/23 Онома принял участие всего в двух матчах национального чемпионата. Действующий трудовой договор англичанина с «Фулхэмом» истекает предстоящим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.

«Фулхэм» занимает седьмое место в АПЛ, имея в активе 31 очко после 21 матча.