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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» расторгнет контракт с Онома

30 Января 2023 • 18:37 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Полузащитник «Фулхэма» Джошуа Онома в ближайшее время покинет расположение клуба.

Как сообщает Sky Sports, «дачники» ведут переговоры с 25-летним хавбеком о прекращении сотрудничества. Отмечается, что на игрока претендуют несколько клубов Английской премьер-лиги.

В сезоне-2022/23 Онома принял участие всего в двух матчах национального чемпионата. Действующий трудовой договор англичанина с «Фулхэмом» истекает предстоящим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.

«Фулхэм» занимает седьмое место в АПЛ, имея в активе 31 очко после 21 матча.

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Фулхэм Трансферы футбола - зима 2023 Джошуа Онома
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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