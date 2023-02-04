«Челси» не удалось вскрыть оборону «Фулхэма»

В 22-м туре Премьер-лиги «Челси» принимал почти соседей по таблице, «Фулхэм». «Синие» за 90 минут лишь раз пробили в створ ворот противника, доминируя на поле, и довольствовались нулевой ничьей.

Что касается опасных моментов, Андрес Перейра плотно бил в дальний угол, Кепа Аррисабалага выручил. В ответ Кай Хаверц в падении замыкал прострел слева и не попал в рамку. Хаким Зиеш с правого края штрафной стрельнул мимо. Перед свистком на перерыв Кай Хаверц оказался сам перед воротами, пробил «парашютом» и попал в штангу.

Во втором тайме Энцо Фернандес запустил мяч рядом со стойкой, аналогично сыграл и Конор Галлахер. Датро Фофана в следующей атаке обвел голкипера и пробил, но на ленточке оказался защитник.

В итоге «Челси» занимает девятое место, соперник - шестое.