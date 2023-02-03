Поттер: «Челси» не будет тратить столько денег в следующие трансферные окна»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о трансферной активности клуба.

В январе лондонцы потратили на покупку новых футболистов около 330 млн евро, а летом закупились на 282 млн.

«Я не думаю, что подобные расходы продолжатся в будущем, – делится мнением Поттер. – Летом и зимой клуб обновлял состав, происходила перестройка. Очевидно, что следующие трансферные окна пройдут для «Челси» в гораздо более спокойном режиме», – приводит MailSport слова рулевого «синих».

Напомним, что в последний день январского окна «Челси» провернул самое дорогое подписание в своей истории, купив Энцо Фернандеса у «Бенфики» за 121 млн евро.