«Челси» на этой неделе вновь свяжется с «Бенфикой» по трансферу Фернандеса

Лондонский «Челси» не намерен опускать руки в борьбе за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. После сообщений от португальской прессы о возобновлении интереса «пенсионеров» к аргентинцу, эту информацию также подтвердили и британские СМИ. В частности это сделал журналист Джейкоб Штайнберг, который заявил, что на этой неделе «Челси» предпримет новые попытки заполучить 21-летнего хавбека.

Отметим, что Фернандес ранее настаивал на своём уходе в «Челси», но сейчас аргентинец немного успокоился и почти смирился с тем, что никуда не уйдёт. «Бенфика» по-прежнему не намерена отпускать футболиста до конца сезона.

Сумма отступных в контракте Фернандеса с лиссабонским клубом составляет 120 миллионов евро.