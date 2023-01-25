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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и «Барселона» следят за Фернандесом, оценённым «Бенфикой» в 120 млн евро

25 Января 2023 • 00:01 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1 1.58 X 4.05 2 6.00
Через 22 ч. 28 мин.

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес интересен не только лондонскому «Челси».

Согласно сведениям достоверных источников, недавно лиссабонский клуб отклонил предложение англичан в размере 100 млн евро, и с тех пор переговоры пока не возобновлялись. Издание Record Portugal в свою очередь сообщает, что за ситуацией внимательно следят мадридский «Реал» и, что может удивить, испытывающая финансовые трудности «Барселона». Речи об официальном предложении пока не идёт, однако обоим грандам Ла Лиги интересен 21-летний аргентинец, сыгравший важную роль в триумфе своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Челси Барселона Энцо Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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