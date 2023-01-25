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«Челси» предложит 100 миллионов и Зиеша за Фернандеса

25 Января 2023 • 10:08 Комментировать
Пасуш де Феррейра
...
Бенфика
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26.01 23:15

В ближайшее время «Челси» сделает новое предложение «Бенфике» по трансферу аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, лондонский клуб намерен предложить за 22-летнего футболиста 100 миллионов евро и марокканского полузащитника Хакима Зиеша. Напомним, что ранее «Бенфика» отказалась продавать лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре менее чем за 120 миллионов евро.

Действующий контракт Фернандеса с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе лиссабонской команды 28 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Хаким Зиеш Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА БЕНФИКА
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