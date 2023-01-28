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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рис Джеймс выйдет в основе «Челси» на матч с «Фулхэмом»

28 Января 2023 • 12:14 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Правый защитник «Челси» готов к полноценном возвращению на поле. По информации от журналиста Мэтта Лоу, англичанин наверняка начнёт матч против «Фулхэма» 3 февраля в стартовом составе.

Напомним, осенью Джеймс получил серьёзную травму колена в матче против «Милана», из-за которой был вынужден пропустить чемпионат мира. В декабре англичанин получил рецидив повреждения в игре с «Борнмутом», из-за чего вновь выбыл из строя на несколько недель.

В нынешнем сезоне на счету Джеймса гол и результативная передача в Английской премьер-лиге. Летом Рис продлил контракт с клубом до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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