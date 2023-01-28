Рис Джеймс выйдет в основе «Челси» на матч с «Фулхэмом»

Правый защитник «Челси» готов к полноценном возвращению на поле. По информации от журналиста Мэтта Лоу, англичанин наверняка начнёт матч против «Фулхэма» 3 февраля в стартовом составе.

Напомним, осенью Джеймс получил серьёзную травму колена в матче против «Милана», из-за которой был вынужден пропустить чемпионат мира. В декабре англичанин получил рецидив повреждения в игре с «Борнмутом», из-за чего вновь выбыл из строя на несколько недель.

В нынешнем сезоне на счету Джеймса гол и результативная передача в Английской премьер-лиге. Летом Рис продлил контракт с клубом до 2027 года.