«Брайтон» не хочет отпускать Кайседо, даже несмотря на публичные заявления игрока

«Брайтон» по-прежнему не желает продавать своего полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно. Вчерашние публичные заявления футболиста никак не повлияли на намерения руководства сохранить 21-летнего эквадорца в команде.

По информации от журналиста Саймона Стоуна, «чайки» могут изменить своё мнение только в том случае, если за Кайседо предложат действительно огромные деньги. Ранее клуб оценивал своего футболиста в сумму свыше 80 миллионов евро. На игрока претендуют две лондонские команды – «Арсенал» и «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Кайседо всего одна результативная передача в Английской премьер-лиге. Нынешний тренер «Челси» Грэм Поттер в своё время помог эквадорцу пробиться в основной состав «Брайтона».