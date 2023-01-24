Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готов составить конкуренцию «Челси» в борьбе за Кайседо

24 Января 2023 • 15:02 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Лондонский «Арсенал» готов составить конкуренцию своим соседям из «Челси» в борьбе за одного из самых перспективных полузащитников Английской премьер-лиги. Речь идёт о хавбеке «Брайтона» Мойсесе Кайседо, за которого «чайки» требуют свыше 80 миллионов евро.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, несмотря на то, что «Арсенал» лидирует в гонке за Деклана Райса, в силу дорогой цены «канониры» могут обратить внимание на Кайседо, за которым «Челси» наверняка вернётся летом.

Напомним, в данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от второго места, имея при этом матч в запасе. «Челси» занимает десятую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов составить конкуренцию «Челси» в борьбе за Кайседо
14:57 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Я сосредоточен на «Брайтоне»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Силва готов продлить контракт с «Челси»
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить Гюсто у «Челси»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен заинтересовал топ-клуб Серии А
12:51 · Англия. Премьер-лига
Пять топ-клубов хотят купить Беллингема
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил солидное предложение по Энцо Фернандесу
12:23 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо обзавёлся новыми агентами, теперь его трансфер в «Челси» может ускориться
12:10 · Англия. Премьер-лига
Ананидзе считает, что Хвиче не стоит уходить из «Наполи» 1
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на двух футболистов «Эвертона»
11:17 · Англия. Премьер-лига
Алькантара объяснил переход из «Баварии» в «Ливерпуль»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться игроком «Манчестер Юнайтед» 1
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предлагает за Порро 37 миллионов евро и своего игрока
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал с Фернандесом контракт до 2030 года, но клубу ещё нужно убедить «Бенфику»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Я бы хотел помочь Кейну выиграть что-то с «Тоттенхэмом» 1
Все новости
Рекомендуем