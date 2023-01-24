«Арсенал» готов составить конкуренцию «Челси» в борьбе за Кайседо

Лондонский «Арсенал» готов составить конкуренцию своим соседям из «Челси» в борьбе за одного из самых перспективных полузащитников Английской премьер-лиги. Речь идёт о хавбеке «Брайтона» Мойсесе Кайседо, за которого «чайки» требуют свыше 80 миллионов евро.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, несмотря на то, что «Арсенал» лидирует в гонке за Деклана Райса, в силу дорогой цены «канониры» могут обратить внимание на Кайседо, за которым «Челси» наверняка вернётся летом.

Напомним, в данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от второго места, имея при этом матч в запасе. «Челси» занимает десятую строчку.