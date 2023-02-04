Энцо Фернандес прокомментировал свой дебют за «Челси»

Новичок «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что думает о первом матче после переезда в Англию.

Полузащитник, перебравшийся из «Бенфики» за 121 млн евро, вышел в стартовом составе в поединке Премьер-лиги против «Фулхэма», но не помог своей команде завоевать три очка – встреча завершилась нулевой ничьей.

«Очень доволен работой, которую проделала команда. Мы не добились результата, на который рассчитывали, но будем продолжать работать, чтобы стать лучше. Спасибо болельщикам за тёплый приём и поддержку, оказанную прошлой ночью. Очень рад своему дебюту на «Стэмфорд Бридж» и возможности выступать за «Челси», – написал в социальных сетях 22-летний аргентинец.