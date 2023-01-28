Кайседо пропустил сегодняшнюю тренировку «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо сегодня утром не явился на тренировку своей команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, эквадорец твёрдо намерен покинуть «чаек» до конца трансферного окна.

Напомним, вчера вечером 21-летний хавбек выпустил публичное заявление, где дал понять о своём желании сменить клубную прописку. Мойсес сказал, что «был бы горд принести «Брайтону» большую сумму компенсации за свой трансфер».

Двумя главными претендентами на Кайседо в данный момент являются «Челси» и «Арсенал». Полузащитник готов перейти в любую из этих команд. «Брайтон» ранее требовал за трансфер свыше 80 миллионов евро.