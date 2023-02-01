В «Челси» очень довольны трансфером Андрея Сантоса

Лондонский «Челси» очень доволен трансфером полузащитника Андрея Сантоса, который перебрался в команду в январе за 12,5 миллиона евро из «Васко да Гама». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» считает, что они заполучили настоящего бриллианта.

18-летний Сантос в данный момент находится в расположении молодёжной сборной Бразилии, где выступает на юношеском Кубке Америки. На счету полузащитника уже 4 гола в 4 матчах.

«Челси» ещё предстоит получить для Сантоса разрешение на работу, прежде чем задействовать его в матчах Английской премьер-лиги.