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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» очень довольны трансфером Андрея Сантоса

01 Февраля 2023 • 12:04 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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03.02 23:00

Лондонский «Челси» очень доволен трансфером полузащитника Андрея Сантоса, который перебрался в команду в январе за 12,5 миллиона евро из «Васко да Гама». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» считает, что они заполучили настоящего бриллианта.

18-летний Сантос в данный момент находится в расположении молодёжной сборной Бразилии, где выступает на юношеском Кубке Америки. На счету полузащитника уже 4 гола в 4 матчах.

«Челси» ещё предстоит получить для Сантоса разрешение на работу, прежде чем задействовать его в матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андрей Сантос
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