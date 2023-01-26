Кого продаст «Челси»

«Челси» зимой подписал шестерых новичков, а всего с лета лондонцы пригласили четырнадцать игроков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, от кого лондонцам надо избавиться, чтобы стабилизировать состав.

Новое руководство «Челси» развело бурную трансферную деятельность. Летом «синие» пригласили в свой состав восемь новых игроков с учётом арендованного Дениса Закарии. Зимой «Челси» подписал ещё шестерых футболистов, в том числе Жоау Фелиша, который пока на «Стэмфорд Бридж» лишь до лета. В общей сложности сейчас в заявке лондонцев 33 игрока, не считая молодёжную команду. Как о свершившемся факте говорят о переходе летом в «Челси» Кристофера Нкунку из «Лейпцига». При этом в составе команды до 21 года есть Чезаре Казадеи, которого летом купили за 15 миллионов евро у «Интера», и Харви Вэйл, считающийся молодым талантом.

Очевидно, что в этой ситуации «Челси» надо будет кого-то продавать или хотя бы отдавать в аренду. У лондонцев явный перебор игроков, и с кем-то придётся расстаться.

Во вратарской линии всё более или менее понятно. После того как Эдуар Менди сдал, в основу вернулся Кепа Аррисабалага. Поговаривают, что «Челси» хочет подписать ещё одного голкипера, который будет надёжнее испанца. Так или иначе, сенегалец, видимо, летом сменит команду. Благо на роль второго вратаря претендует молодой 18-летний Габриэль Слонина. У 30-летнего Маркуса Беттинелли летом завершается контракт, который вряд ли будет продлён.

После летнего исхода защитников «Челси» в целом решил проблему дефицита. Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиль должны на годы вперёд занять позиции в центре обороны, в качестве подмены есть Трево Чалоба. Понятное дело, что также в Лондоне на ближайшие пару лет рассчитывают и на Калиду Кулибали. Главный вопрос – это будущее Тьяго Силвы. Бразильцу в сентябре исполнится 39 лет, но он при этом продолжает играть. Контракт ветерана летом завершается, и многое зависит от того, готов ли он продолжать играть. В этом сезоне у Силвы был стимул в виде чемпионата мира, но теперь его нет. С другой стороны, лондонцы, наверное, не прочь сохранить Силву, но лишь для редких матчей.

С флангами обороны всё тоже примерно ясно. Кукурелья и Чилвелл на левом крае останутся парой, учитывая травматизм англичанина. Справа точно рассчитывают на Риса Джеймса. Молодой Льюис Холл, вероятно, будет отдан в аренду. Сесар Аспиликуэта, продливший контракт до 2024 года, также наверняка останется для комплекта. Да и вряд ли кто-то готов купить 34-летнего испанца.

С полузащитой всё намного сложнее. Начать стоит с того, что у Н’Голо Канте и Жоржиньо летом завершаются контракты. Хотя переговоры о продлении идут, пока договоренности не достигнуты. Возможно, именно от итогов зависит будущее Дениса Закарии, который находится в «Челси» на правах аренды с необязательным правом выкупа. Большие вопросы о будущем Матео Ковачича. Хорват играет не очень много, чем едва ли доволен. При этом контракт полузащитника, которому в мае исполнится 29 лет, истекает в 2024 году. Такая же ситуация у 27-летнего Рубена Лофтус-Чика. Легко подсчитать, что следующее трансферное окно – идеальный момент, чтобы продать обоих хавбеков. Тем более что на эту позицию есть молодые Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека и новичок Андрей Сантос. На самом деле кажется, что даже кому-то из молодых имеет смысл отправиться в аренду. Не забудем, что «Челси» хочет купить ещё одного центрального полузащитника и присматривается к Энцо Фернандесу и Мойсесу Кайседо.

Самое большое насыщение у «Челси» в атаке. Хакима Зиеша пытаются продать уже зимой, Фелиш наверняка летом вернётся в «Атлетико». Однако не забудем о переходе Нкунку.

Ходят разговоры про возможные уходы летом Кая Хаверца и Кристиана Пулишича. У обоих в «Челси» не сказать чтобы прямо всё получилось. Учитывая же необходимость сокращать состав, продажа как минимум одного из них выглядит логичным шагом. Тем более что это поможет ещё и заработать. Очевидно, что по окончании сезона уйдёт Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец приходил под Тухеля, а у Поттера почти не играет. Обамеянг ушёл бы уже сейчас, но уже заигран за две команды в сезоне, и по правилам ФИФА это максимально возможное количество.

Точно останутся Маунт, Мудрик и Стерлинг. Остаются вопросы по Бройе, Мадуэке и Давиду Фофана. О возможностях последних двух нам пока в принципе известно не слишком много. Тем не менее чисто по количеству кажется, что уж кого-то из них «Челси» летом отпустит – если не продаст, то как минимум отдаст в аренду.

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Главный вопрос – насколько руководство «Челси» успешно сможет справиться с задачей по оптимизации состава. Всё-таки все клубы понимают необходимость лондонцев в том, чтобы отдать игроков, и будут стараться выторговать для себя хорошие условия.

Роман Андреев