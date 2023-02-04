Виллиан — о матче с «Челси»: «Для меня это была особенная игра»

Нападающий «Фулхэма» Виллиан прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0).

34-летний бразилец отметил хорошую игру своей команды, а также признался, что прошедшая встреча была для него очень важна, поскольку ранее он на протяжении семи лет защищал цвета «Челси».

«Мы хорошо действовали с мячом и без него. Возможно, мы заслуживали немного большего, но очко — это хорошо. Для меня это была особенная игра — вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я провёл здесь 7 лет и был очень счастлив», — приводит слова Виллиана BBC.

Напомним, Виллиан выступал за «Челси» с 2013 по 2020 год, дважды выиграв с этой командой чемпионат Англии, а также став победителем Лигу Европы. В общей сложности в составе «синих» южноамериканский вингер провёл 339 матчей, забив 63 гола и отдав 62 результативные передачи.