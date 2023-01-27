Стерлинг летом хотел вернуться в «Ливерпуль», но Клопп не был заинтересован в трансфере

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг летом мог оказаться в «Ливерпуле». По информации от журналиста The Athletic Сэма Ли, полгода назад англичанин предпочитал вернуться на «Энфилд», где ранее выступал с 2010 по 2015 год. Тем не менее, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не был заинтересован в сделке, которая по итогу обошлась «Челси» в 52 миллиона евро.

Напомним, в 2015 году Стерлинг со скандалом ушёл из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити». С тех пор англичанин 4 раза выигрывал с «горожанами» Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга четыре гола и две результативные передачи в составе «Челси». Сейчас Рахим продолжает работать над восстановлением после травмы.