Моуринью хочет вернуться в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью изъявил желание вернуться в «Челси», который он возглавлял ранее. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, португальский специалист недоволен тем, что руководство итальянского клуба не поддерживает команду финансово, поэтому представители Моуринью уже вступили в контакт с «Челси», чтобы обсудить возможное возвращение именитого наставника в Лондон.

Напомним, Моуринью работал в «Челси» в периоды с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015. Под руководством португальского тренера «синие» трижды выигрывали чемпионат Англии.

С сентября прошлого года лондонскую команду возглавляет английский специалист Грэм Поттер. После 20 матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Челси» набрал 29 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.