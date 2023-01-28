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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью хочет вернуться в «Челси»

28 Января 2023 • 09:57 Комментировать
Наполи
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Рома
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29.01 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью изъявил желание вернуться в «Челси», который он возглавлял ранее. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, португальский специалист недоволен тем, что руководство итальянского клуба не поддерживает команду финансово, поэтому представители Моуринью уже вступили в контакт с «Челси», чтобы обсудить возможное возвращение именитого наставника в Лондон.

Напомним, Моуринью работал в «Челси» в периоды с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015. Под руководством португальского тренера «синие» трижды выигрывали чемпионат Англии.

С сентября прошлого года лондонскую команду возглавляет английский специалист Грэм Поттер. После 20 матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Челси» набрал 29 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью
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