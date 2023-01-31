«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обратились в «Баварию» по поводу трансфера Забитцера

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, по вопросу возможного подписания 28-летнего австрийца в мюнхенский клуб обратились «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Действующий контракт Забитцера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе немецкого гранда 24 игры, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.