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«Рома» близка к подписанию Зиеша, который должен заменить Дзаньоло слухи

26 Января 2023 • 00:42 Комментировать
Наполи
...
Рома
29.01 22:45

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш готов перебраться в «Рому».

Сведения о возможном переезде марокканца в Рим появились на прошлой неделе, но главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью чуть позднее заявил, что не рассчитывает на какие-либо подписания в январе. Тем не менее, по данным Gazzetta dello Sport, руководство римлян всё же собирается подписать замену Николо Дзаньоло – этой заменой станет Зиеш. Трансфер 29-летнего игрока почти согласован. Сделка состоится уже в ближайшее время, если «Рому» покинет Николо Дзаньоло, на которого нацелен «Милан».

В текущей кампании Хаким Зиеш провёл десять матчей за «Челси», однажды отметившись голевой передачей. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Хаким Зиеш Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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