Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш готов перебраться в «Рому».

Сведения о возможном переезде марокканца в Рим появились на прошлой неделе, но главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью чуть позднее заявил, что не рассчитывает на какие-либо подписания в январе. Тем не менее, по данным Gazzetta dello Sport, руководство римлян всё же собирается подписать замену Николо Дзаньоло – этой заменой станет Зиеш. Трансфер 29-летнего игрока почти согласован. Сделка состоится уже в ближайшее время, если «Рому» покинет Николо Дзаньоло, на которого нацелен «Милан».

В текущей кампании Хаким Зиеш провёл десять матчей за «Челси», однажды отметившись голевой передачей. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.