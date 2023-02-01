Полузащитник Энцо Фернандес присоединился к лондонскому «Челси», подписав контракт до 2031 года. «Пенсионеры» сообщили об этой новости на своём официальном сайте.

Напомним, аргентинец был куплен за 120 миллионов евро, которые лиссабонская «Бенфика» получит несколькими траншами. 22-летний игрок успел отыграть за португальскую команду всего полгода.

Отметим, что Фернандес таким образом стал самым дорогим игроком не только в истории «Челси», а и Английской премьер-лиги, обойдя в списке Джека Грилиша, который летом 2021 года перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 117,5 миллионов евро.