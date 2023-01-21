«Ньюкасл» попробует арендовать Зиеша

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Вероятность ухода 29-летнего марокканца в январское трансферное окно повысилась после подписания лондонцами Нони Мадуэке, перешедшего из ПСВ. По данным GiveMeSport, «Ньюкасл» готов в ближайшее время сделать предложение «Челси» по аренде Зиеша до конца текущего сезона.

В нынешней кампании Хаким Зиеш принял участие в 15 матчах «синих», отметившись одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.