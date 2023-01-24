Мойсес Кайседо обзавёлся новыми агентами, теперь его трансфер в «Челси» может ускориться

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо наконец обзавёлся новыми агентами после того, как попрощался со своими старыми представителями. Так как процесс наконец завершился, теперь его потенциальный переход в лондонский «Челси» может ускориться. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее у Кайседо несколько недель не было агентов, поэтому «Челси» было сложно согласовать с игроком условия контракта. С помощью агентов клуб также мог дополнительно надавить на «Брайтон», который требует за 21-летнего эквадорца свыше 80 миллионов евро.

Напомним, Кайседо ранее работал в «Брайтоне» под руководством Грэма Поттера, который ныне возглавляет «Челси».