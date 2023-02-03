Энцо Фернандес включён в заявку «Челси» на сегодняшний матч с «Фулхэмом»

Новичок «Челси» Энцо Фернандес может помочь своей команде уже в сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Фулхэма», который состоится на «Стэмфорд Бридж». По информации от Sam_365, аргентинец включён в заявку «пенсионеров» на дерби с «дачниками».

Напомним, для того, чтобы дебютировать за «Челси» сегодня, Фернандес должен был в короткие сроки получить разрешение на работу в Великобритании. Энцо стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги. «Челси» заплатил за его трансфер лиссабонской «Бенфике» 121 миллион евро.

Ранее Фернандес выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.