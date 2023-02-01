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Райс остаётся трансферной целью «Челси»

01 Февраля 2023 • 13:04 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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03.02 23:00

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс всё ещё может вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в стан «молотобойцев» в 16 лет. По информации от журналиста Адама Ньюсона, капитан команды Дэвида Мойеса следующим летом может оказаться на «Стэмфорд Бридж», даже несмотря на недавний трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро.0

Напомним, на Райса также претендует другой лондонский клуб – «Арсенал». Ранее сообщалось, что Деклан больше предпочитает перейти к «канонирам», а не возвращаться в «Челси».

«Вест Хэм» оценивает Райса в сумму около 100 миллионов евро. Контракт футболиста с «молотобойцами» заканчивается в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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