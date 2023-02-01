Райс остаётся трансферной целью «Челси»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс всё ещё может вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в стан «молотобойцев» в 16 лет. По информации от журналиста Адама Ньюсона, капитан команды Дэвида Мойеса следующим летом может оказаться на «Стэмфорд Бридж», даже несмотря на недавний трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро.0

Напомним, на Райса также претендует другой лондонский клуб – «Арсенал». Ранее сообщалось, что Деклан больше предпочитает перейти к «канонирам», а не возвращаться в «Челси».

«Вест Хэм» оценивает Райса в сумму около 100 миллионов евро. Контракт футболиста с «молотобойцами» заканчивается в конце следующего сезона.