Экс-игрок «Ливерпуля»: «Надеюсь, клуб пригласит Канте»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол хочет видеть в команде Юргена Клоппа полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

31-летний футболист до сих пор не продлил с лондонцами соглашение, истекающее в июне, и с высокой вероятностью станет свободным агентом по окончании сезона. Одним из претендентов на француза считается «Ливерпуль».

«Я бы обязательно воспользоваться возможностью подписать Канте, даже если бы был тренером лучшей команды в мире. Вы точно знаете, какую пользу он сможет принести, когда находится в форме. Н'Голо – отличный игрок, прирождённый победитель и настоящий джентльмен. Он будет полезен не только на поле, но и в раздевалке. С его приходом вы получите всё», – заявил в интервью ESPN Никол.