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Линекер прокомментировал дебют Мудрика и подшутил над «Арсеналом»

21 Января 2023 • 18:59 Комментировать (1)
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Бывший английский футболист, а ныне медийная персона и телеведущий Гари Линекер ёмко прокомментировал в соцсетях дебют Михаила Мудрика за «Челси». Украинец вышел на поле в сегодняшней встрече с «Ливерпулем», закончилось противостояние без голов – 0:0.

«Новый скаут «Челси», которого зовут «Арсенал», уже оказывает влияние», - пишет Линекер в соцсети.

Напомним, Мудрик вышел на поле на 55-й минуте матча и отметился рядом обводок и полезных действий. Линекер в своём высказывании упоминает «Арсенал», так как «канониры» тоже были близки к подписанию украинца и какое-то время были даже более главным претендентом на игрока, но руководство «Челси» в последний момент переломило ситуацию. Переход игрока из донецкого «Шахтёра» состоялся неделю назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Гари Линекер Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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Комментарии (1)
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LMI
21 Января 2023 в 19:32
Ну так ведь давно известна истина, что у курицы мозгов ровно 2 грамма и то поделенные на два полушария
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