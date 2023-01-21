Линекер прокомментировал дебют Мудрика и подшутил над «Арсеналом»

Бывший английский футболист, а ныне медийная персона и телеведущий Гари Линекер ёмко прокомментировал в соцсетях дебют Михаила Мудрика за «Челси». Украинец вышел на поле в сегодняшней встрече с «Ливерпулем», закончилось противостояние без голов – 0:0.

«Новый скаут «Челси», которого зовут «Арсенал», уже оказывает влияние», - пишет Линекер в соцсети.

Напомним, Мудрик вышел на поле на 55-й минуте матча и отметился рядом обводок и полезных действий. Линекер в своём высказывании упоминает «Арсенал», так как «канониры» тоже были близки к подписанию украинца и какое-то время были даже более главным претендентом на игрока, но руководство «Челси» в последний момент переломило ситуацию. Переход игрока из донецкого «Шахтёра» состоялся неделю назад.