Маунт рассказал, чего «Челси» не хватило для победы над «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал нулевую ничью в выездном матче против «Ливерпуля». Игра прошла сегодня днём на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках 21 тура АПЛ.

«Нам не доставало точных передач в финальную треть поля, без них мы не смогли забить соперникам как минимум несколько голов. К тому же на домашнем стадионе «Ливерпуля» на тебя очень сильно давят фанаты и из-за этого получаются ошибки», - отметил Маунт в цитате ВВС.

Напомним, что «Ливерпуль», что «Челси» в текущем сезоне не блещут результатами в АПЛ и идут скорее ближе к середине турнирной таблицы, нежели к её вершине. «Ливерпуль» занимает восьмое место, «Челси» - десятое, у обеих команд по 29 очков.